Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ederken; kritik bir gelişme daha yaşandı.

İKİ İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında iki kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu isimlerin Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş olduğu duyuruldu. Kasım Garipoğlu'nunMünevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni olduğu belirtildi.

SERCAN YAŞAR ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, adliyede ifade vermesinin ardından tahliye edildi.

Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı duyuruldu. Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiası öne sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve fenomen Sercan Yaşar'ın da bulunduğu 10 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak "suçlamalarıyla tutuklanmıştı.