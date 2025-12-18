Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında iki kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu isimlerin Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş olduğu duyuruldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkardı.
  • Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.
  • Uyuşturucu soruşturmasında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Sercan Yaşar dahil 10 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ederken; kritik bir gelişme daha yaşandı.

İKİ İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında iki kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu isimlerin Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş olduğu duyuruldu. Kasım Garipoğlu'nunMünevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni olduğu belirtildi.

SERCAN YAŞAR ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, adliyede ifade vermesinin ardından tahliye edildi.

Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı duyuruldu. Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiası öne sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve fenomen Sercan Yaşar'ın da bulunduğu 10 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak "suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Milyonların beklediği açıklama, Meclis kürsüsünden geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünür:

Kendi muhbirleri olunca Her pokuu yer mılleti ispiyonla ve cık ne güzel adaalet

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Bu çocuklar zaten ayık kafayla dünyanın dört bir yanında partiliyemezler. Bunlar artık uyuşturcunun doktorasını yapmışlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
title