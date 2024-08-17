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Uyumsuz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uyumsuz filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uyumsuz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uyumsuz konusu, özeti ve Uyumsuz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uyumsuz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uyumsuz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uyumsuz filmini izleyecek olanların merak ettiği Uyumsuz konusu nedir, Uyumsuz oyuncuları kimler ve Uyumsuz özeti gibi konuları inceliyoruz.

UYUMSUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise "uyumsuzlar", yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktı

UYUMSUZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Shailene Woodley

Theo James

Ashley Judd

Jai Courtney

Ray Stevenson

Zoë Kravitz

Miles Teller

Tony Goldwyn

Maggie Q

Kate Winslet

Osman Demir
Osman Demir
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