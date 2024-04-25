Uyku apnesi, dil kökü ve yumuşak damak kaslarının uykuda kontrolsüz bir şekilde gevşemesi sonucu hava yolunun tıkanması ve nefes alamama durumudur. Vatandaşlar, uyku apnesi konusunda araştırma yapıyor. Uyku apnesi için hastanede hangi bölüme başvurulması gerektiği merak ediliyor. UYKU APNESİNE HANGİ BÖLÜM BAKIYOR? Uyku apnesi nedir, belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, dil kökü ve yumuşak damak kaslarının uykuda kontrolsüz bir şekilde gevşemesi sonucu hava yolunun tıkanması ve nefes alamama durumudur. Bu durum, genellikle 5-10 saniyelik aralıklarla tekrar eder ve horlamaya neden olur. Uyku apnesi sendromu, horlamanın neden olduğu rahatsızlıktan çok daha fazla soruna yol açabilir. Bu sorunlar arasında dikkat dağınıklığı, unutkanlık, gün boyu süren yorgunluk hissi, reflekslerde azalma, hipertansiyon, damar tıkanıklıkları, felçler ve şeker hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları bulunur. Çoğu horlayan insan uyku apnesi sendromuna sahiptir ve bu durum ciddi sorunlara yol açabilir. Horlayan bireyler genellikle günü yorgun başlarlar ve tüm gün boyunca yorgun hissederler. Ayrıca, odaklanma sorunları yaşadıkları için iş performanslarında sorunlarla karşılaşabilirler.

UYKU APNESİNE HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Uyku apnesi tedavisi için, alanında deneyimli bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Hastanelerin KBB polikliniklerine de başvurulabilir. Doktorunuz öncelikle sağlık öykünüzü dinleyecek ve detaylı bir fizik muayene yapacaktır. Bu muayene sırasında, uyku apnesinin belirtileri ve semptomları incelenecek, uyku alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız hakkında bilgi alınacaktır. Daha sonra uyku apnesi teşhisi koymak için uyku testleri gibi belirli tanısal testler önerilebilir. Tedavi planı, teşhis sonuçlarına ve semptomların şiddetine bağlı olarak belirlenecektir. Bu tedavi planı, pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazının kullanımı, ağız içi apareyler, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde cerrahi müdahaleyi içerebilir. Tedavi süreci, bireysel ihtiyaçlarınıza ve uyku apnesi durumunuzun özelliklerine göre uyarlanacaktır.