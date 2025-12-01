Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Türkiye'de kaydedilen bir inşaat görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir müteahhitin, kolon demirlerine eksik çiroz atan çalışanlara sert şekilde müdahale ettiği anlar büyük ilgi gördü.

"BUNLARIN İÇİNDE İNSAN YAŞIYOR"

Videoda müteahhitin bağırarak "Bunların içinde insan yaşıyor. Çirozsuz hiçbir yer istemiyorum!" dediği duyuluyor. Eksik yapılan demir bağlama işlemi nedeniyle işçilere kalıpları söktürüp yeniden yapmalarını isteyen müteahhit, titizliğiyle kullanıcıların takdirini topladı.

"BÖYLE MÜTEAHHİT KALDI MI?"

Görüntüyü izleyen birçok kişi "Böyle müteahhit kaldı mı?" yorumlarında bulunarak müteahhidin hassasiyetini övdü.