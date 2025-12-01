Haberler

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor
Türkiye'den gelen bir görüntü izleyenleri şaşırttı. İzleyenler, karşılaştıkları manzara karşısında 'Böyle müteahhit kaldı mı?' demekten kendilerini alamıyorlar. Bu durum, ülkemizdeki inşaat sektörünün durumunu gözler önüne sererken, aynı zamanda da vatandaşların bu konudaki endişelerini arttırıyor.

Türkiye'de kaydedilen bir inşaat görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir müteahhitin, kolon demirlerine eksik çiroz atan çalışanlara sert şekilde müdahale ettiği anlar büyük ilgi gördü.

"BUNLARIN İÇİNDE İNSAN YAŞIYOR"

Videoda müteahhitin bağırarak "Bunların içinde insan yaşıyor. Çirozsuz hiçbir yer istemiyorum!" dediği duyuluyor. Eksik yapılan demir bağlama işlemi nedeniyle işçilere kalıpları söktürüp yeniden yapmalarını isteyen müteahhit, titizliğiyle kullanıcıların takdirini topladı.

"BÖYLE MÜTEAHHİT KALDI MI?"

Görüntüyü izleyen birçok kişi "Böyle müteahhit kaldı mı?" yorumlarında bulunarak müteahhidin hassasiyetini övdü.

Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
