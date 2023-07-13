Usta kelimesinin zıt anlamları olarak birçok kelime bulunuyor. Bu kelimeler usta kelimesinin zıt anlamlıları olarak birçok farklı noktada kullanılabilir. Peki, Usta zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

Usta kelimesi günlük konuşmamızda en çok kullandığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Usta zıt anlamlısı da dolaylı olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Zengin bir dil bilgisi için kelimelerin zıt anlamlarını öğrenmek, Türkçenize oldukça büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Peki, Usta zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? Usta kelimesinin karşıt kelimeleri hangi kelimelerdir? TDK'ya göre usta kelimesinin zıt - karşıt anlamlıları nelerdir?

USTA ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Usta kelimesinin zıt anlamlısı "çömez, çırak, acemi, amatör, yeni başlayan" kelimeleridir. Türkçede Usta kelimesinin zıt anlamlısı 5 kelime bulunmaktadır. Ustalık, bir alanda deneyimli, becerikli ve yetenekli olmayı ifade eden bir kavramdır. Zaman zaman usta kelimesinin zıt anlamlısını kullanmak durumunda kalabilmekteyiz. Bu gibi durumlarda usta kelimesinin zıt anlamlısını kullanmak faydalı olacaktır.

USTA ZIT ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Daha önce hiç dans etmemiştim, ancak yeni başlayanlar için bir dans kursuna kaydoldum.

Hasan, terzi dükkanında çırak olarak çalışıyor ve ustasından el işi becerilerini öğreniyor.

Ahmet, bu işte henüz bir çömez. Biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor.

Yeni mezun olduğu için şirkette bir çömez olarak işe başladı.

Bir şef olarak çalışmaya yeni başladığım için mutfakta hala biraz acemiyim.

Yeni başlayan bir yazar olarak, ilk romanımı tamamlamak için çalışıyorum.

Oğlumuz, marangozluk mesleğini seçti ve bir marangoz çırağı olarak eğitimine başladı.

Yeni taşındığımız şehirde, hala trafikte biraz acemiyim. Yol tarifleriyle uğraşmak zorundayım.

Tenis oynamayı seviyorum, ancak sadece amatör bir oyuncuyum.

Fotoğrafçılığa ilgisi olan bir amatör olarak, hobi olarak çeşitli etkinliklerde fotoğraf çekiyorum.