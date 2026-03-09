Haberler

Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Kanal D'nin 20 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu Zafer Ergin'den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Ünlü oyuncu pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılırken, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama eşi Binnaz Ergin'den geldi.

  • Zafer Ergin pıhtı atması şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
  • Zafer Ergin'in vücudu susuz kalmış ve enfeksiyonu yüksek çıktı.
  • Zafer Ergin'in sağlık durumu iyi ve Çarşamba günü sete gidecek.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yıllardır Rıza Baba karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu Zafer Ergin'den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise eşi Binnaz Ergin'den geldi.

ENFEKSİYONU DA YÜKSEK ÇIKTI

    Binnaz Ergin, eşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada usta oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Ergin, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek." ifadelerini kullandı.

    PIHTI ATMASI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

    Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki oyuncu pıhtı atması şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Ergin'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

    Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların gözetiminde kontrollerinin sürdüğü belirtildi. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği ve oyuncunun kısa süre içinde set çalışmalarına dönmesinin beklendiği ifade edildi.

