Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun vefatının ardından geride kalan miras, aileyi karşı karşıya getirdi. Tüm mal varlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktığı ortaya çıkan Civaoğlu'nun vasiyetine diğer mirasçılardan şok itiraz geldi.

  • Usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun tüm mal varlığı 1987 ve 2019 tarihli vasiyetnamelerde eşi Canan Civaoğlu'na bırakıldı.
  • Dört mirasçı, vasiyetnamelerin tehdit ve baskı altında düzenlendiği iddiasıyla iptal davası açtı.
  • Mirasçılar, Güneri ve Canan Civaoğlu'nun yıllardır fiilen ayrı yaşadığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun mirası ailede kriz çıkardı. Civaoğlu'nun tüm mal varlığını eşi Canan Civaoğlu'na bırakması üzerine, 4 mirasçı tehdit ve baskı iddiasıyla vasiyetnamenin iptali davası açtı.

İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnameyi gündeme taşıdı. Her iki belgede de mal varlığının tamamı Canan Civaoğlu'na bırakılmıştı. Ancak diğer dört mirasçı Civaoğlu'nun vasiyetnameleri eşi Canan Civaoğlu'nun tehdit ve baskısı altında düzenlediğini iddia etti.

"FİİLEN AYRI YAŞIYORLAR"

Mirasçılar dilekçelerinde, "Güneri ve Canan Civaoğlu yıllardır fiilen ayrı yaşıyordu, evlilikleri sadece kağıt üzerinde bir anlaşma" ifadelerini kullanarak tartışmayı alevlendirdi.

YASAL MİRASÇILAR KİM ?

Civaoğlu'nun yasal mirasçıları arasında eşi Canan Civaoğlu ile Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay bulunuyordu.

