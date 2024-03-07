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Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu? Metro ne zaman açılacak?

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M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında meydana gelen arıza sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmeye çalışan onlarca vatandaşa zor anlar yaşattı. İstasyonlarda yoğunluk oluşması üzerine turnikelerin önüne bant çekilirken, güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen vatandaşları otobüslere yönlendirdi.

M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu?

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY METRO HATTI SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu?

ÜSKÜDAR- ÇEKMEKÖY METRO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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