Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu? Metro ne zaman açılacak?

M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren arıza nedeniyle durak ve istasyonlarda yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı ifade edildi. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı seferleri iptal mi oldu?

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY METRO HATTI SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında oluşan teknik arıza sebebiyle seferlerin durdurulması metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

ÜSKÜDAR- ÇEKMEKÖY METRO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza İstanbul'da hayatı felç ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada arızanın giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.