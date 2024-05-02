Urla Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Urla Belediyesi hangi parti? Urla Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Urla yerel seçim sonuçları!

URLA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Urla Belediye Başkanlığı seçimlerinde, açılan sandıkların tamamının sonuçlarına göre, Selçuk Balkan liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyük bir zafer elde etti. Balkan, %70.52 oy oranıyla ezici bir üstünlük sağlayarak 32.261 oy aldı. Bu neticeyle, rakiplerini büyük bir farkla geride bıraktı. Rakibi Tarkan Bakırlı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (%17.95, 8.210 oy) ikinci sırayı alırken, F. Belma Camcı Zafer Partisi'nden (%2.45, 1.120 oy) üçüncü oldu. Urla halkı, Selçuk Balkan liderliğindeki CHP'nin vizyonunu ve hizmet anlayışını tercih ederek, belediyenin yönetimini bir kez daha bu partiye emanet etti.