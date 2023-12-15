Ürdün, Orta Doğu'nun güneybatısında, Akabe Körfezi kıyısında yer alan tarihi ve kültürel bir zenginliğe sahip ülkedir. Bu yazıda, Ürdün'ün coğrafi konumu, nüfusu, para birimi, resmi dili ve vize politikası hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.

Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor?

Ürdün, Orta Doğu'nun kültürel hazine sandıklarından biridir. 10 milyon civarındaki nüfusu, Ürdün Dinarı'nın kullanımı ve çok dilli atmosferi, ülkenin antik tarihi ile modern yaşamın uyumlu bir şekilde bir araya geldiğini göstermektedir. Orta Doğu'nun bu incisi, tarih meraklıları ve doğa severler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir.

ÜRDÜN COĞRAFİ KONUMU

Ürdün, Orta Doğu'da konumlanmış bir ülkedir. Kuzeyde Suriye, batıda İsrail ve Batı Şeria, güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ürdün, Asya kıtasında yer almaktadır.

ÜRDÜN NÜFUSU NE KADAR?

Ürdün'ün nüfusu, yaklaşık olarak 10 milyon kişidir. Bu, ülkenin tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

ÜRDÜN'ÜN PARA BİRİMİ

Ürdün'ün resmi para birimi Ürdün Dinarı'dır (JOD). Ürdün Dinarı, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

ÜRDÜN HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Ürdün'ün resmi dili Arapça'dır. Ancak, İngilizce de geniş bir şekilde konuşulmakta ve turizm, ticaret gibi alanlarda kullanılmaktadır.

ÜRDÜN VİZE POLİTİKASI

Ürdün, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.