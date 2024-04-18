Üye Girişi
Haberler

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada linç edildi. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada linç yedi. Peki, Kaygılaroğlu neden hedef oldu ve bu konuda bir açıklama yaptı mı? Ünlü oyuncunun yaşadığı bu olay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve birçok kişi tarafından konuşuldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un "Life in Plastic" adlı sergisi için pozlar verdi. Oyuncunun verdiği pozlar tepki çekti. Peki, Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç yedi? Açıklama yaptı mı?

URAZ KAYGILAROĞLU NEDEN LİNÇ EDİLDİ?

Sergi için elinde kasap bıçağı ve kesik kadın kafası tutarak pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın cinayetlerinin bir an olsun dinmediği gündemde verdiği pozlardan dolayı eleştirilen Kaygılaroğlu için "Midem bulandı" yorumları yapıldı. Eleştirilerin ardından Instagram hesabından sergi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazıyı paylaşan oyuncu, "Sakin olalım dostlar" ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Uraz Kaygılaroğlu Sosyal Medya Dizi 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title