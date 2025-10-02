Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi neden öldü, kaç yaşındaydı?

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, babaannesi neden hayatını kaybetti ve kaç yaşındaydı? Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde özel hayatındaki acı kayıplarla gündeme geldi. Haziran ayında dedesini kaybeden ünlü isim, şimdi de babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun vefat haberiyle sarsıldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NEZAHAT KAYGILAROĞLU NEDEN VAFET ETTİ?

Nezahat Kaygılaroğlu, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşıyordu. Bu rahatsızlığı sonucu Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kaygılaroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Solunum yetmezliği, özellikle ileri yaşlarda yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olup, Nezahat Kaygılaroğlu'nun vefatına yol açan temel neden oldu.

NEZAHAT KAYGILAROĞLU KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir ömür süren Kaygılaroğlu, ailesi ve torunları için önemli bir figürdü. Özellikle torunu Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı duygusal veda mesajında da belirtildiği gibi, çocuklarının ve torunlarının yaşamlarında derin izler bırakan biriydi. Onun kaybı hem ailesi hem de sevenleri için büyük bir üzüntüyle karşılandı.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Kaygılaroğlu, oyunculuğa olan ilgisiyle kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri hâline gelmiştir.

Kariyerine ilk olarak 2008 yılında yayınlanan "Es-Es" dizisiyle adım atan Uraz Kaygılaroğlu, özellikle 2011-2012 yıllarında TRT 1'de yayınlanan "Pis Yedili" ve "Harem" gibi gençlik ve komedi dizilerindeki rolleriyle dikkat çekmiştir. Ancak asıl çıkışını 2015 yılında "Baba Candır" dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle yapmıştır.

Komedi yeteneğiyle öne çıkan Kaygılaroğlu, daha sonra "Masumlar Apartmanı", "Sefirin Kızı" ve "Üç Kuruş" gibi dizilerde yer alarak hem dramatik hem de aksiyon temalı yapımlarda başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca dijital platformlarda yayınlanan projelerde de yer almış, özellikle BluTV ve Netflix gibi mecralarda geniş kitlelere ulaşmıştır.

Bunların yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuk da yapmıştır. "Tam Zamanı" ve "Sıra Sende Türkiye" gibi programlarda sunuculuk görevini üstlenmiştir.

Hem yeteneği hem de sempatik duruşuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaroğlu, günümüzde Türkiye'nin en sevilen ve aranan genç oyuncuları arasında yer almaktadır.