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Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor.

Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor. Haber Videosunu İzle
Ünsal Group’tan Konut Sektöründe Dikkat Çeken Kampanya: 24 Ayar Altınınızı Piyasa Değerinin Üzerinde Alıyor.
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Ankara – Artan konut maliyetleri, yüksek kredi faizleri ve yatırım tercihlerindeki değişim, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif finansman yöntemlerine yönlendiriyor. Bu kapsamda Ünsal Group, konut sektöründe dikkat çeken yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

Şirket, “Altın Fırsat” kampanyası kapsamında vatandaşların 24 ayar altınlarını güncel piyasa fiyatının gram başına +1.000 TL üzerinde değerlendirerek konut alımında ödeme aracı olarak kabul ediyor. Kampanya ile birikimlerini altın olarak değerlendiren vatandaşların, yüksek kredi faizlerine ihtiyaç duymadan ev sahibi olabilmeleri hedefleniyor.

Türkiye’de uzun yıllardır güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altının, konut yatırımına dönüşmesini sağlayan kampanya; özellikle kredi kullanmak istemeyen veya mevcut ekonomik koşullarda alternatif çözümler arayan yatırımcılara önemli bir avantaj sunuyor.

Ünsal Group yetkilileri, kampanyanın temel amacının vatandaşların birikimlerini en avantajlı şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Altın sahibi vatandaşlarımızın birikimlerini piyasa değerinin üzerinde değerlendiriyor, onları güvenle yeni evlerine kavuşturuyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda farklı finansman modelleri geliştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, 24 ayar altınlar ekspertiz işlemlerinin ardından güncel piyasa fiyatına gram başına +1.000 TL ilave edilerek hesaplanıyor ve elde edilen tutar konut alımında değerlendiriliyor.

Ünsal Group, hayata geçirdiği bu uygulamayla hem yatırımcıların birikimlerini daha avantajlı değerlendirmelerini hem de konut sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 444 0 698 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.unsalgroup.com adresini ziyaret edebilir.

Ünsal Group

Güvenle Yükselen Değer.

Ece Güneş
Ece Güneş
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