Miss Türkiye birincisi Buse İskenderoğlu da aralarında! Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden, aralarında Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12'si çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu bulunuyor.
  • Soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken 'Amaya', 'Bebek Oteli', 'Suma Han', 'Kastel Elektromüzik' ve 'Taksim Club IQ' isimli iş yerlerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilmişti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BUSE İSKENDEROĞLU DAHİL 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılığa ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Ç., Buse İskenderoğlu, Tuğrul A., Zohaer M., Yılmaz E., Cengiz Can A., Resul A., Burak G., Ömer Can K., Yasin Burak B., Cihan G. ve Rabia K. tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Şüpheliler Şebnem İ., Nilay Didem K., Rabia Y. ve Emrah G. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, şüpheli Muhammed Zeki G. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

