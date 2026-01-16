Haberler

Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Bu sabah aralarında oyuncular Melis Sabah ve Çağla Boz'un da aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan aralarında eski milli futbolcu Ümit Karan'ın da yer aldığı 18 kişilik ilk grup, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

  • İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında en az 5 kişi daha gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz, Nazlıcan Taşkın ve Melis Sabah bulunuyor.
  • Çağla Boz'un evinde yapılan aramada 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yeni daha eklendi. En az beş kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINAN 18 KİŞİ ADLİYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şüpheliler arasında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen yasal işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye çıkarıldı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte operasyonda ikinci dalga yaşandı ve en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yeni gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da bulunuyor.

Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındıMelis Sabah

MELİS SABAH GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 5 ünlüden birinin oyuncu Melis Sabah olduğu öğrenildi.

Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındıÇağla Boz

11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca oyuncu Çağla Boz'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi geldi. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıASar Gnc:

parayı bulan kokainemi sarmis? bu Eni nesil gercekten normal değil. bağımlı olmaktandami korkuyorlar anlamadim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

para nereden akıyor şeyden mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı