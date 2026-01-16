Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Bu sabah aralarında oyuncular Melis Sabah ve Çağla Boz'un da aralarında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan aralarında eski milli futbolcu Ümit Karan'ın da yer aldığı 18 kişilik ilk grup, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
- İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında en az 5 kişi daha gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz, Nazlıcan Taşkın ve Melis Sabah bulunuyor.
- Çağla Boz'un evinde yapılan aramada 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yeni daha eklendi. En az beş kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINAN 18 KİŞİ ADLİYE SEVK EDİLDİ
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şüpheliler arasında eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER BUGÜN ADLİYEYE ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen yasal işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi. Dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye çıkarıldı.
5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte operasyonda ikinci dalga yaşandı ve en az 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yeni gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Çağla Boz, Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da bulunuyor.
MELİS SABAH GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 5 ünlüden birinin oyuncu Melis Sabah olduğu öğrenildi.
11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca oyuncu Çağla Boz'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi geldi. Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.