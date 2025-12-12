Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Skoda Octavia'dan Lamborghini Murciélago'ya kadar birçok ikonik modelin tasarımında imzası bulunan, halen Genesis Tasarım Direktörü ve Hyundai Motor Group'un Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Luc Donckerwolke, SUV segmentine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Donckerwolke, SUV pazarında yaşanan hızlı büyümenin uzun vadede doygunluğa ulaşabileceğini ve bu segmentin cazibesini zamanla yitirebileceğini ifade etti.

PAZARDA TEKDÜZELİK YARATIYORLAR

Son yıllarda hemen her sınıfta SUV ve crossover modellerin artmasının otomobil pazarında belirgin bir tekdüzelik yarattığını belirten Donckerwolke, yerden yüksek yapıları ve çok yönlü kullanım iddiasıyla öne çıkan bu araçların hem tasarım hem de satış stratejilerinde baskın hale geldiğine dikkat çekti. Ancak bu yoğunluğun, tüketici algısında ilerleyen dönemde ters etki oluşturabileceğini vurguladı.

"SUV'LER BELİRLİ BİR ZİRVE NOKTASINA ULAŞTI"

Motor1'de yer alan değerlendirmelere göre Donckerwolke, SUV'lerin artık belirli bir zirve noktasına ulaştığını ve bu aşamadan sonra talebin yavaşlayabileceğini öngördü. Bu durumun otomotiv dünyasında doğal bir döngü olduğunu dile getiren tasarımcı, geçmişte de benzer trendlerin yükselip ardından gerilediğini hatırlattı.

SEDAN OTOMOBİLLER YENİDEN ÖNE ÇIKABİLİR

Donckerwolke'ye göre SUV segmentindeki olası doygunluk, sedan, hatchback ve sportif otomobiller gibi diğer gövde tiplerinin yeniden öne çıkmasına zemin hazırlayabilir. Tasarımcı, SUV'lerin hızlı yayılmasının ardından tüketicilerin farklı ve alternatif araç tiplerine yönelme ihtimalinin giderek arttığını kaydetti.