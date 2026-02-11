Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
Sosyal medyada 'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, AJET uçağında sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
- Erkan Toy, AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı.
- AJet, Erkan Toy'u kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
- Uçak içerisinde tütün ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.
BİR DE PAYLAŞINCA KARA LİSTEYE ALINDI
Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu, o görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
CEZASI 24 BİN 681 TL
Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam