Haberler

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı Haber Videosunu İzle
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta aracıyla trafikte seyreden Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Şok yaşayan ünlü sanatçı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

  • Moğollar grubu üyesi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta aracıyla bir restorana daldı.
  • Kazada Cahit Berkay ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.
  • Cahit Berkay ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı.

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

gecmis olsun usta sanatci...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadir sariozkan:

V LOK garni acikti alibi 6 unvtma Cox 600 lira olmos sizain bi BOK octal çakma sanato

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Konuşamıyorsun, yazamıyorsun aynı zamanda muhtemelen düşünemiyorsun da

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDragoz:

Cahit baba büyük geçmiş olsun Allahtan koridor kısmına denk gelmiş içerde de pek insan yok gerisi hallolur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Elektrik teli üstüne düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar

Elektrik teli üstlerine düştü! Kıvılcımların arasında kaldılar