Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı
İstanbul Esenyurt'ta aracıyla trafikte seyreden Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Şok yaşayan ünlü sanatçı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
- Moğollar grubu üyesi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta aracıyla bir restorana daldı.
- Kazada Cahit Berkay ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.
- Cahit Berkay ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.