Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu

İzmir kuyumculuk sektörünün tanınan isimlerinden, Agora Pırlanta'nın sahibi 33 yaşındaki Can Özdağdağ, Urla'daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesi Kabalak Mahallesi'nde yaşayan Özdağdağ'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede genç iş insanının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, Özdağdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Güvenlik güçleri evde detaylı inceleme yaparken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'İ YASA BOĞAN ÖLÜM

Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve "Agora Pırlanta" markasıyla tanınan Can Özdağdağ'ın ölümü, başta Urla olmak üzere İzmir iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
By lion:

çok para çok düşman

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

