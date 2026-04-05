Dünyaca ünlü DJ'e sahilde dehşeti yaşattı! Sebebi 'pes' dedirtti

Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı! Sebebi 'pes' dedirtti Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı! Sebebi 'pes' dedirtti
Fransa'nın Marsilya kentinde çekim yapan DJ Sam Baldwin, yerel bir kadının şiddetli saldırısına maruz kaldı. Sözlü tacizle başlayan olayda saldırgan, Baldwin’in üzerine kahve fırlattıktan sonra elektroşok cihazıyla sanatçıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Baldwin’i fiziksel olarak darp eden ve ardından da kovalayan kadın, son hamlesinde yerden taş almaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. O anlar, sanatçının kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

  • Avustralyalı DJ Sam Baldwin, Marsilya'da bir kadın tarafından fiziksel saldırıya uğradı.
  • Saldırgan kadın, Baldwin'e kahve boşalttı ve elektroşok cihazıyla vurdu.
  • Saldırgan kadın, Baldwin'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerin itibarını zedelediği gerekçesiyle YouTube ve Instagram'dan içerik kaldırma talebinde bulundu.

Doğal set alanlarında çektiği videolarla tanınan Avustralyalı DJ ve prodüktör Sam Baldwin (Phikey), son çekim durağı olan Marsilya'da hiç beklemediği bir şiddetin hedefi oldu. Sahil şeridindeki bir koyda performans sergileyen sanatçı, yerel bir kadın tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

HER ŞEY YANINA GELMESİYLE BAŞLADI

Olayın başlangıcı, Baldwin'in yaklaşık 40 dakikalık performansının ardından bir kadının alana gelmesiyle fitillendi. Baldwin'in iddiasına göre, müziğin sesinin oldukça düşük olmasına rağmen kadın, çevreye rahatsızlık verildiği gerekçesiyle agresif bir tavır sergiledi. Baldwin müziği tamamen kapatmasına rağmen, öfkeli kadının polisi aramasıyla gerginlik tırmandı.

KAHVE YÜZÜNE BOŞALTTI, ELEKTROŞOK CİHAZI İLE VURDU

Sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Fransızca ağır hakaretler ve küfürler savuran saldırgan kadın, elindeki kahve fincanını Baldwin’in yüzüne boşalttı. Ancak asıl korkutucu anlar, kadının bir elektroşok cihazı çıkarmasıyla yaşandı. Kendi kamerasına yansıyan görüntülerde; kadının cihazla Baldwin’i etkisiz hale getirmeye çalıştığı, ardından sanatçıyı kovalayarak yüzüne vurduğu görüldü. Baldwin bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, saldırganın bu kez yerden taş almaya yeltendiği ancak dengesini kaybederek yere düştüğü, DJ’in bu sayede kaçmayı başardığı anlarda kamera tarafından kaydedildi.

HUKUKİ SAVAŞ BAŞLADI

Olayın ardından görüntülerle birlikte emniyet birimlerine giden Baldwin, sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle ikinci bir krizle karşı karşıya kaldı. Kimliği belirlenemeyen kadın, görüntülerin "itibarını zedelediği" ve "tacize yol açtığı" gerekçesiyle YouTube ve Instagram üzerinden içerik kaldırma taleplerinde bulundu. Hatta Baldwin'e e-posta yoluyla yasal tehditler savurdu.

BALDWİN: BU BİR KAMU GÜVENLİĞİ MESELESİDİR

Platformların kurallarına uymak adına kadının yüzünü sansürleyen Baldwin, geri adım atmayacağını açıkladı. Yapılanın kişisel bir tartışma değil, kamusal alanda gerçekleşmiş silahlı bir saldırı olduğunu vurgulayan sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Kendi şiddet eylemlerinin sonuçlarından kaçmaya çalışırken, kendisini mağdur gibi göstermeye çalışıyor. Kamusal alanda bir suç işlenirken çekilen bu görüntüler, kamu yararı ve güvenliği için yayınlanmalıdır."

