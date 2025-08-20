Ağustos ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde, milyonlarca üniversite öğrencisi ile üniversiteye yeni başlayacak adaylar, yeni eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler yeni dönem için hazırlıklarını yaparken, akademik takvim ve başlangıç tarihleri en çok gündemde olan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversitelerin başlangıç tarihi belli mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 akademik takvimine göre, üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye, hatta fakülteden fakülteye farklılık gösterebiliyor. Her kurum kendi eğitim programı ve takvimine göre dönem açılış tarihini belirlerken, öğrencilerin bu farklılıklara dikkat etmesi önem taşıyor. Bazı üniversitelerde güz dönemi Eylül ayının son haftasında başlarken, bazı fakültelerde veya bölümlerde dersler daha erken veya daha geç tarihlerde başlayabilir. Bu nedenle, öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin ve fakültenin resmi duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor. Akademik takvimde yer alan sınav tarihleri, tatil günleri ve diğer önemli dönemler de üniversiteler arasında farklılık gösterebileceği için, eğitim planlaması yaparken detaylı bilgi alınması tavsiye ediliyor.

BİRAZ ÜNİVERSİTELERİN 2025–2026 GÜZ YARIYILI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Akademik takvimlerini açıklayan bazı üniversitelerin ders başı tarihleri şöyle:

İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025'te başlıyor. Dönem 2 Ocak 2026'da sona eriyor. Bahar yarıyılı ise 16 Şubat 2026'da başlayacak ve 22 Mayıs 2026'da tamamlanacak.

Marmara Üniversitesi: Akademik takvime göre güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.

Ankara Üniversitesi: Güz yarıyılı 22 Eylül 2025'te başlayacak ve 2 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

AKADEMİK TAKVİMİ NEREDEN TAKİP EDEBİLİRSİN?

Her üniversite, dönem başlangıçları, sınav haftaları ve tatil günlerini kapsayan akademik takvimini resmi internet sitesinde "Akademik Takvim" adıyla duyurur. Ağustos ayından itibaren bu takvimleri yayımlamaya başlayan üniversitelerin web sitelerini düzenli olarak takip etmek, güncel bilgilere ulaşman açısından önemlidir.