Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK akademik takvimi araştırılmaktadır. Üniversitelerin açılış takvimi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? Özel üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, YÖK akademik takvim!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilk günü heyecanla bekliyor. Üniversitelerin tam olarak hangi tarihte açılacağı araştırılmaktadır. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ! Özel üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

İstatistiklere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT'ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534'i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAZSAM NE OLUR, PUANIM KIRILIR MI?

• Öğrenci istediği bölümü-üniversiteyi kazanıp gitmekten vazgeçerse puan kaybı yaşanır.

• Bölüm kazanıp okula devam ederken bir sonraki sene sınava tekrar girilirse puan kaybı yaşanır.

• Açıköğretim eğitimi sonrasında üniversite kazanılırsa ve gidilmezse puan kaybı yaşanır.

• Yetenek sınavlarını kazanıp kayıt yaptırmanıza bakılmaksızın gelecek sene sınava girerseniz puan kaybı yaşanır.