Üniversiteler arası bilgi yarışması Hatay’da başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Doğru Bilginin İzinde” bilgi yarışmasının açılışı yapıldı. Programda doğru bilgiye ulaşmanın önemi vurgulanırken, yarışmanın gençlerde farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Hatay’da üniversite öğrencilerini bir araya getiren “Doğru Bilginin İzinde: Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması”nın açılış töreni gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, doğru bilginin önemi ve dezenformasyonla mücadelenin gerekliliği ön plana çıktı.

“BU SADECE BİR YARIŞMA DEĞİL, BİLİNÇ İNŞASIDIR”

Açılış programında konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gençlerin bilim ve doğru bilgiyle buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Kandemir, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmalarla gençlerin araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini desteklediklerini ifade etti.

Kandemir konuşmasında, bu tür organizasyonların yalnızca bir yarışma olmadığını vurgulayarak, “Doğru bilginin savunulduğu, eleştirel düşüncenin teşvik edildiği ve toplumsal farkındalığın güçlendiği platformlardır” dedi.

“HAKİKATİN KORUNMASI İÇİN ORTAK BİR DURUŞ”

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı temsilen konuşan Avukat Rabia Gürer, etkinliğin önemine değinerek, bunun sadece bir yarışma değil, hakikatin korunmasına yönelik güçlü bir irade olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Gürer, doğru bilgiye ulaşmanın günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldiğini dile getirdi.

GENÇLERDE MEDYA OKURYAZARLIĞI VE FARKINDALIK HEDEFİ

Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Ömer Alpdoğan ise yarışmanın amacının öğrencilerin bilgi düzeyini geliştirmek olduğunu belirtti. Alpdoğan, özellikle medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Program sonunda emeği geçenlere plaket ve hediyeler takdim edilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü

