Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025 sorusu yalnızca sonuçları öğrenmek isteyen adaylar için değil, aynı zamanda üniversite kayıt sürecini planlamak isteyen aileler için de büyük önem taşıyor. Kayıtların 1 Eylül 2025'te başlaması, sonuçların ağustos ayı sonundan önce açıklanması gerektiğini gösteriyor. Her geçen gün artan bu merak doğrultusunda "Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?" sorusu, Google'da en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? SON DURUM!

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025 sorusuna dair henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak önceki yılların takvimleri dikkate alındığında, tercih süreci tamamlandıktan yaklaşık 7-12 gün sonra sonuçların erişime açıldığı görülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite kayıtları 1-3 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt, 1-5 Eylül tarihlerinde ise kesin kayıt işlemlerinin alınması ile başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri