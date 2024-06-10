Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı?

2024 yılı YKS sınavının tamamlanmasının ardından üniversite adayları, "Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?" ve "2024 üniversite taban puanları ile kontenjanları belli oldu mu?" sorularını araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üniversitelere yerleşmeyi sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için üniversite tercihleri, taban puanlar ve kontenjanlar merak ediliyor. Üniversite tercihleri hangi tarihte başlıyor?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacaktır. Üniversite adayları, başarı puanları ve sıralamalarına göre tercih yapacaklar. ÖSYM henüz YKS tercih kılavuzunu yayımlamadı. Konu hakkında bir duyuru yapıldığında, bilgileri haberimize ekleyeceğiz. YKS'nin taban ve tavan puanları ise yerleştirme işlemlerinin ardından belli olacak. Bu nedenle, bu yılın taban puanları henüz açıklanmadı.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

Üniversite adayları, tercihlerini ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında kılavuzda yer alan kurallara göre gerçekleştirecekler. Tercih işlemleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara uygun şekilde sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecek. Tercihler yalnızca elektronik ortamda yapılıyor ve işleme alınıyor.