Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu! KYK yurdundaki öğrenci nasıl ve neden öldü?

Olayın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu haberine göre, Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, KYK yurdundaki öğrenci nasıl ve neden öldü? Olay ne zaman, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

KYK YURDUNDAKİ ÖĞRENCİ NASIL ÖLDÜ?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ün cansız bedeni, kaldığı KYK yurdundaki banyoda bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine harekete geçen 112 ekipleri, olay yerine giderek Öztürk'ün odasına giriş yaptı. Banyo alanında hareketsiz halde bulunan Eren Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

EREN ÖZTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Yetkililer, olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. Genç öğrencinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Otopsi sonuçlarının, Eren Öztürk'ün ölüm sebebini netleştirmesi bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre, Öztürk akşam yemeğinden sonra odasına çekildi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Arkadaşları ve ailesi, Öztürk'ün herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.