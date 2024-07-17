Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıtlarının ne zaman başladığı merak ediliyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıtların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında üniversite kayıt tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından henüz kesin olarak açıklanmadı.

2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar ve Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftası arasında yapılır. Elektronik kayıtlar ise genellikle tercih sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başlar ve birkaç gün sürer.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.