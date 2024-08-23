Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili adayların ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir üniversiteye yerleşememiş adaylar merakla ek tercih dönemini araştırıyor. İşte YKS ek tercih dönemi ve üniversite 2. tercih dönemi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ÜNİVERSİTE 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1. tercihlerini yapan adayların tercih sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise merakla 2. tercih dönemini bekliyor. Ek tercih dönemi ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Ek tercih dönemi açıklandığında detayları size aktarmış olacağız…