Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi!

Un helvası, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de kültürümüzde özel bir yere sahip, kolay hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Sadece birkaç malzemeyle kısa sürede yapılabilen bu lezzet, hem hafif hem de doyurucu olmasıyla sık tercih ediliyor. Un helvası tarifinin püf noktaları haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su (isteğe bağlı olarak sütle de karıştırabilirsiniz)

100 gram tereyağı veya margarin

İsteğe bağlı olarak 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz, fıstık veya badem

HAZIRLANIŞI

Şerbetin Hazırlanması:

İlk olarak, şeker ve suyu orta boy bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve sıcak şekilde beklemeye bırakın. Eğer daha zengin bir tat isterseniz, suyun bir kısmını sütle değiştirebilirsiniz.

Unun Kavrulması:

Geniş ve derin bir tavada tereyağını orta ateşte eritin. Yağ tamamen eridikten sonra unu ekleyin. Unu kısık-orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya başlayın. Unun rengi altın sarısına dönene kadar kavurun; bu aşama yaklaşık 10-15 dakika sürebilir. Unun yanmaması için sabırlı ve dikkatli olmanız çok önemlidir.

Şerbetin Eklenmesi:

Kavrulan una yavaş yavaş sıcak şerbeti ekleyin. Şerbeti azar azar dökerken aynı zamanda hızlıca karıştırın. Bu sayede unun topaklanmasını engellemiş olursunuz. Şerbetin tamamını ekledikten sonra karışımı kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Helvanın Kıvam Alması:

Şerbeti tamamen çekip helva koyulaşana kadar, yaklaşık 5-10 dakika, karıştırarak pişirin. Helva, tencerenin kenarlarından ayrıldığında ve kaşığın üzerinde kalın bir tabaka oluşturduğunda pişmiş demektir.

Dinlendirme ve Servis:

Helvayı ocaktan aldıktan sonra bir süre dinlendirin. İsterseniz üzerine dövülmüş ceviz, fıstık ya da badem serpebilirsiniz. Sıcakken servis yapabilir ya da soğuduktan sonra da tüketebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Unu kavururken mutlaka sürekli karıştırın, aksi halde helvanız yanabilir ve tadı acılaşır.

Şerbeti mutlaka sıcak ekleyin, aksi takdirde helvanız topaklanabilir.

İsterseniz şeker miktarını damak tadınıza göre azaltabilir veya artırabilirsiniz.

Daha kremamsı bir doku için şerbetin bir kısmını sütle değiştirmek güzel bir alternatiftir.

SERVİS ÖNERİSİ

Un helvasını servis ederken, tatlıyı hem görsel olarak şık hale getirmek hem de lezzetini zenginleştirmek için birkaç küçük dokunuş yapabilirsiniz. Öncelikle, helvayı sıcak veya ılık servis etmek en idealidir; böylece yumuşak ve nemli dokusunu en iyi şekilde hissedebilirsiniz.

Üzerine serpilecek ince dövülmüş ceviz, fındık veya Antep fıstığı, hem tatlıya hoş bir aroma katacak hem de kıtır bir doku sağlayacaktır. İsterseniz toz Antep fıstığı veya badem kullanarak da farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.