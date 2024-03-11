Umut Orbey kimdir? Memleket Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Umut Orbey kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Bala Belediye Başkan adayı ise Umut Orbey oldu. Umut Orbey kimdir? Umut Orbey nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

UMUT ORBEY KİMDİR?

Sigortacı olduğu bilinen Umut Orbey 31 Mart 2024 tarihlerindeki seçimlerde Memleket Partisi Ankara Bala belediye başkan adayıdır.