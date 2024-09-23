Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı. Olay sonrası çevredeki binalardaki kurşun izleri görüntülendi. Vatandaşar, olayın ne zaman ve nerede olduğunu araştırıyor. Olay esnasında yaralanan polis memurunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu?

ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında yakalanan bir şüpheli, yaşanan arbede sırasında silah kullanarak 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Olayda ayrıca bir polis memuru ve şüphelinin annesi yaralandı. Yaralılar derhal hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, saat 23.15 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahsın yaralı olarak yakalandığı ve hakkında kasten yaralama öldürme suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.