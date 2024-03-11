Ümit Yaşar Demir kimdir? Memleket Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ümit Yaşar Demir kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı ise Ümit Yaşar Demir. Ümit Yaşar Demir kimdir? Ümit Yaşar Demir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÜMİT YAŞAR DEMİR KİMDİR?

Harita mühendisi olduğu bilinen Ümit Yaşar Demir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayıdır.