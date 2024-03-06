Yeniden Refah Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Ümit Özkurt kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kaç yaşında ve nereli?

ÜMİT ÖZKURT KİMDİR?

Ümit Özkurt, İnşaat mühendisliği yapmaktadır. Ümit Özkurt 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Antalya Belediye Başkan Adayıdır.