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Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ tutuklandı mı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Peki, Ümit Özdağ tutuklandı mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından partiden yapılan açıklamada, "Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü binası önüne davet ediyoruz" denildi. Özdağ'ın geceyi Vatan Emniyet'te geçireceği ve ifade için sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği bildirildi. Ümit Özdağ tutuklandı mı?

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı.

Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz!

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne ifade için götürülecektir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur"

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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