Ümit Özdağ felaketin yaşandığı maden sahasına alınmadı

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından, siyasi parti liderleri olayda ihmal olduğuna ilişkin ardı ardına tepkiler gösterdi. Bölgeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, maden sahasına alınmadı.

Ümit Özdağ facianın ardından yaptığı açıklamada, "Bu madeni Zafer Partisi geçici olarak kapattırmıştık. Sonra yine açtılar. Bu felakete yol açtılar" ifadelerini kullanmıştı. Maden sahasını ziyaret etmek üzere Erzincan'a giden Özdağ, karşısında jandarmayı buldu. Alana girişi engellenen ve içeriye alınmayan Zafer Partisi lideri, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" çıkışında bulundu.

"ELBİSE VE MASKELERİMİZ PROVOKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Toprak kaymasının ardından alana geldiklerini ve madene yaklaşınca "acı badem" kokusu alındıklarını söyleyen Özdağ, maske ve elbiseleri giymelerinin ardından Jandarmanın elbise ve maskeleri provokasyon olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

"HAZİRAN 2022'DE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SIZINTI OLDU"

İçeriye alınmayan Ümit Özdağ 2021 sonu ve 2022 başında iki Zafer Partisi heyetinin İliç'e geldiğini ve tehlikenin büyük olduğunu söyleyerek haklarında dava açıldığını belirtti. Fırat'a siyanür sızıntısının olabileceğine dikkat çekilmesinin ardından Haziran 2022'de öngörülen sızıntının olduğunu kaydeden Özdağ, madenin kapanıp kısa bir süre sonra yeniden açıldığını belirtti.