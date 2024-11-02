Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, Türk televizyonlarında bir dönem çeşitli projelerde yer almış, özellikle tarihi karakterlere hayat verdiği rollerle tanınmıştır. Peki, Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri!

ÜMİT GÜNDEŞ KİMDİR?

Ümit Gündeş, Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Ancak, bir süredir ekranlara ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürmektedir. Bu nedenle, uzun zamandır herhangi bir dizide rol almamaktadır.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.