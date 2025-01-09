Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından, Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle ülkede yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeyle birlikte, yıllar önce ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler geri dönüş için harekete geçti. Beşşar Esad rejiminin sona ermesi ve Suriye'de siyasi dengelerin değişmesi, güvenli bölgelerin oluşmasına ve Suriyelilerin dönüş sürecine hız kazandırdı. Bu süreç, özellikle son aylarda dikkat çekici bir artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, dönüşlerin gönüllülük esasına dayandığını vurguluyor. Peki, Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, '8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz. 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracaat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.' ifadelerini kullandı.