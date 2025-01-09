Üye Girişi
Haberler
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemlerde, güvenli bölgelerdeki yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte Suriyelilerin dönüş süreci hız kazandı. Peki, şu ana kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından, Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle ülkede yeni bir dönem başladı. Bu gelişmeyle birlikte, yıllar önce ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler geri dönüş için harekete geçti. Beşşar Esad rejiminin sona ermesi ve Suriye'de siyasi dengelerin değişmesi, güvenli bölgelerin oluşmasına ve Suriyelilerin dönüş sürecine hız kazandırdı. Bu süreç, özellikle son aylarda dikkat çekici bir artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları, dönüşlerin gönüllülük esasına dayandığını vurguluyor. Peki, Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, '8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz. 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracaat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.' ifadelerini kullandı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
img

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
img

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı? 10 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.