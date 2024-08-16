Uğur Ünal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, atandı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

UĞUR ÜNAL KİMDİR?

27 Kasım 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Prof. Dr. Uğur Ünal, ilk eğitimini İrfan Baştuğ İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini ise Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 2001 yılında "III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)" konulu teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden bilim uzmanı unvanını aldı. 2006 yılında aynı enstitüde "Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)" adlı teziyle doktor unvanını kazandı.

Gazi Üniversitesi'nde 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2009 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2009-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 2010-2012 yılları arasında ise Doçent Doktor olarak görev yaptı. Üniversitede "Türk Yenileşme Tarihi", "Osmanlı Paleografyası", "Osmanlı Diplomatikası", "Türk Eğitim Tarihi" ve "Osmanlı Devleti Dış Politikası" derslerini verdi. 5 Ocak 2012'den 7 Ağustos 2018'e kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 7 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atandı.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Ünal'ın, Osmanlı Devleti'nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 kitabı, çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Ünal, evli ve üç çocuk babasıdır.