Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve senarist eşi Sema Ergenekon’un depremzede ailelere gizlice destek olduğu ortaya çıktı.

  • Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzede ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödedi.
  • Uğur Aslan yapılan yardımın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
  • Çiftin bu yardımları göz önünde yapmamaya özen gösterdiği belirtildi.

Oyuncu Uğur Aslan ve senarist eşi Sema Ergenekon’un depremzede aileler için yaptığı yardımlar ortaya çıktı. İddiaya göre ünlü çift, depremden etkilenen ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödeyerek destek oldu.

"BU MARİFET DEĞİL"

Konuyla ilgili soruya yanıt veren Uğur Aslan, yapılan yardımın büyütülmemesi gerektiğini belirterek, “Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil” ifadelerini kullandı.

"GİZLİ TUTMAK İSTEDİLER"

Çiftin bu yardımları göz önünde yapmamaya özen gösterdiği ve konunun gündeme gelmesinden çok hoşnut olmadıkları da dikkat çekti.

UĞUR ARSLAN VE SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Oyuncu Uğur Aslan, özellikle Yargı dizisinde canlandırdığı Eren Komiser karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Eşi Sema Ergenekon ise Kara Para Aşk, Paramparça ve Yargı gibi başarılı projelerin senaristliğini üstlenen önemli bir isimdir. Uzun yıllardır evli olan çiftin bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Sanat dünyasının üretken çiftlerinden olan Aslan ve Ergenekon, hem kariyerleri hem de aile hayatlarıyla dikkat çekmektedir.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Yavuz YILMAZ:

Nerden haberiniz oldu peki ? Gizli filan diyorsunuz ya hani

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim