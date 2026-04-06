Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

Oyuncu Uğur Aslan ve senarist eşi Sema Ergenekon’un depremzede aileler için yaptığı yardımlar ortaya çıktı. İddiaya göre ünlü çift, depremden etkilenen ailelerin mahalle bakkallarına olan borçlarını ödeyerek destek oldu.

"BU MARİFET DEĞİL"

Konuyla ilgili soruya yanıt veren Uğur Aslan, yapılan yardımın büyütülmemesi gerektiğini belirterek, “Demeyin onu ya. Bu çok marifet değil” ifadelerini kullandı.

"GİZLİ TUTMAK İSTEDİLER"

Çiftin bu yardımları göz önünde yapmamaya özen gösterdiği ve konunun gündeme gelmesinden çok hoşnut olmadıkları da dikkat çekti.

UĞUR ARSLAN VE SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Oyuncu Uğur Aslan, özellikle Yargı dizisinde canlandırdığı Eren Komiser karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Eşi Sema Ergenekon ise Kara Para Aşk, Paramparça ve Yargı gibi başarılı projelerin senaristliğini üstlenen önemli bir isimdir. Uzun yıllardır evli olan çiftin bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Sanat dünyasının üretken çiftlerinden olan Aslan ve Ergenekon, hem kariyerleri hem de aile hayatlarıyla dikkat çekmektedir.