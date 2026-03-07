Haberler

Ufuk Özkan "yoğun bakıma kaldırıldı" iddialarına böyle yanıt verdi

Güncelleme:
Geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, "yoğun bakıma kaldırıldı" iddialarına kardeşiyle samimi pozlarını paylaşarak yanıt verdi. Kendisine karaciğerini veren Salih Kıvırcık'ı da es geçmeyen Özkan, "Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar" dedi.

Başarılı geçen organ nakli operasyonunun ardından sağlık durumuyla ilgili söylentiler ortaya çıkan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşarak hem iddialara açıklık getirdi hem de zorlu hastalık sürecinde kendisine destek olan isimlere teşekkür etti.

Zorlu bir dönemden geçtiğini anlatan oyuncu, paylaşımında donör arayışı sürecinin kendisi ve ailesi için oldukça duygusal geçtiğini ifade etti.

"GERÇEK KARDEŞİN VARSA, EN KARANLIK YOL BİLE AYDINLIĞA ÇIKAR"

"Kardeş" kelimesini kullanırken kendisine karaciğerini veren Salih Kıvırcık'ı da es geçmeyen Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder.

Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı.

O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu.

Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı.

Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi.

Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır:

Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar.

İyi ki varsın kardeşim"

