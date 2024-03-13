Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Ufuk Altıntaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki,Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli?

UFUK ALTINTAŞ KİMDİR?

1969 Yılında Bozdoğan'da dünyaya gelmiştir. Halen Bozdoğan'da kuyumculuk sektörü üzerine çalışmaktadır.

Uludağ bölümünden mezun olan Ufuk Altıntaş 2004 yılında Milliyetçi Hareket Partisinde Bozdoğan İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Ufuk Altıntaş, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı olmuştur.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.