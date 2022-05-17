Ücretsiz konser bileti nasıl alınır? İzmir ücretsiz konser, tiyatro, sinema bileti nasıl alınır? İzmir ücretsiz konserler hangileri? - Haberler

İZMİR (Haberler.com) - İzmir'de gerçekleşecek olan Gençlik Festivali'nde, gençlere ücretsiz konser bileti verileceği duyuruldu. Ücretsiz konser bileti nasıl alınır merak konusu oldu. Ücretsiz konser bileti nasıl alınır ve İzmir ücretsiz konserler hangileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ücretsiz konser bileti nasıl alınır? İzmir ücretsiz konser, tiyatro, sinema bileti ücretsiz nasıl alınır? İzmir ücretsiz konserler hangileri? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR ÜCRETSİZ KONSER BİLETİ NASIL ALINIR?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gençler, güzel bir sürprizimiz var" diyerek müjdeyi verdi. Paylaştığı tweetinde izmir.art platformundan başvuru yaparak ücretsiz bilet sahibi olabilirsiniz.

İZMİR ÜCRETSİZ KONSERLER HANGİLERİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12-30 yaş arası gençlere bu yıl 35 bin sinema, tiyatro ve konser bileti dağıtacak. Bilet almak isteyen gençler başvurularını, izmir.art mobil uygulamasından yapabilecek. İzmir'de gerçekleşecek olan konser, tiyatro ve sinema biletini izmir.art platformundan başvuru yaparak ücretsiz olarak bilet sahibi olabilirsiniz. İzmir Gençlik Festivali'nde gerçekleşecek olan etkinliklere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.