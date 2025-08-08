Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet!

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet!
Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025 yılı için ne zaman başlayacak? Öğretmen adayları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği bu süreçte başvuruların tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025?

Her yıl olduğu gibi ücretli öğretmenlik başvurusu 2025 yılında da Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak bu tarihler illere ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve hangi belgelerin gerektiğini merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurusu tarihleri, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından belirleniyor. Genel olarak başvurular Temmuz ortasında başlasa da, bazı bölgelerde Ağustos ortasına kadar devam ediyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025 sürecinde adaylar genellikle e-Devlet üzerinden online başvuru yapabiliyor. Ancak bazı müdürlükler ek olarak kendi web sitelerinde ön başvuru formları veya evrak teslim süreçleri de talep edebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN NE GEREKİYOR?

Başvuru yapacak adayların; diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgeleri hazır bulundurması gerekiyor. Evrak teslimi genellikle başvuru sürecinin ardından il/ilçe MEM'lerde yüz yüze yapılıyor.

