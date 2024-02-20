Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almadığını gören izleyiciler Üç Kız Kardeş yok mu, neden yok, Üç Kız Kardeş bitti mi? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak gibi konuları araştırdı.

KANAL D YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT 2024

06:45 Küçük Ağa TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Camdaki Kız TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM

17:30 Arka Sokaklar TEKRAR

18:40 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Senden Önce YENİ

22:45 Senden Önce TEKRAR

01:30 Senden Önce TEKRAR

04:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR

ÜÇ KIZ KARDEŞ YOK MU, NEDEN YOK, ÜÇ KIZ KARDEŞ BİTTİ Mİ?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Dizinin yeni bölümü 13 Şubat 2024 Salı akşamı Kanal D yayın akışında yer almıyor. Üç Kız Kardeş yayın saatinde yeni dizi 'Senden Önce' ekranlara gelecek.

Üç Kız Kardeş'in yayın günü değişti. Süreç Film imzalı dizi, bundan böyle cumartesi günleri izleyici karşısına çıkacak.

13 Şubat Salı akşamı ise Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.