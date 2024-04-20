Üç Kız Kardeş full HD bölüm izle! Üç Kız Kardeş 82. bölüm tek parça izle! Üç Kız Kardeş son bölüm neler oldu?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NELER OLDU?

6 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 81. bölümünde Somer ve Türkan, Sevilay'ın kaldığı evde yangın çıkınca alevlerin arasında kalıyor!

Türkan, Somer'in kendisine zarar verdiği imasında bulunur. Taksi durağındaki adamlar da Türkan'ı rahatsız ettiğini düşünerek Somer'i dövmeye kalkar. Türkan, Somer'i rezil eder. Efe kaybolur. Sadık, Efe'yi bulmaya çalışırken, Kartal ve Derya da yardıma gelir. Efe sonunda bulunur ve Derya'ya teslim edilir. Müjgan, göründüğü gibi iyi bir insan değildir ve Sadık da bunun farkında değildir. Fatih ve Cevriye Sadık'ın gerçekleri görmesi için çırpınır.

Kartal, Derya'yı telli duvaklı evinden çıkararak evlenmek ister. Derya, muradına ermiştir. Kartal ve Derya'nın davullu zurnalı düğününde bir tek Türkan ve Somer yoktur. Özer, Sevilay'a ev tutar ve Türkan'la Somer de Sevilay'la konuşmaya giderler. Rüçhan'ın talimatıyla ev ateşe verilir. Evde yangın çıkar ve Türkan ile Somer alevler arasında sıkışırlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 82. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)



ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.