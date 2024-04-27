Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024?

Üç Kız Kardeş dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Üç Kız Kardeş bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 82. bölümünde Kalender Ailesi, yeniden eski huzurlarına kavuşuyor!

Derya ve Kartal'ın nikah günü gelip çatmıştır fakat Özer'in aldığı yangın haberiyle herkes dehşete kapılır. Rüçhan'ın zafer sandığı haber, Türkan ve Somer alevlerin arasındaki yaşam mücadelesine dönüşür. Özer ve Rüçhan'ın birbirlerine olan öfkesini, Sevilay fırsata çevirmeye çalışır. Kendini kurtarmak adına planlarına Müjgan'ı da alet eder. Müjgan'ın Sevilay'a yardım ettiği ortaya çıkacak mı?

Dönüş, Serdar'ın bir şey gizlediğini ve ailesiyle arasını bozmaya çalıştığını anlar. Buna fırsat vermemek için çabalayan Dönüş, hastalığının nüksettiğini öğrenir ve yıkılır. Kızların Müjgan'dan şüphelenmesiyle plan yapması kaçınılmaz olur. Derya Dönüş ve Türkan, babalarını Müjgan'dan korumak için son kozlarını oynarlar.

Müjgan'ın Sevilay'a yardım ettiğinin ortaya çıkmasıyla Sadık gerçekleri görür. Sevilay cephesinde ise işler umduğu gibi gitmez ve yakalanır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci ve Ali Gündoğdu'nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi Salı gününden cumartesine alınmıştı. Ayvalık'ta çekilen dizi 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak