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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi!
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, İslam alemi için önemli bir dönem olan 'Üç Aylar'ın başlangıcı netleşti. Bu dönem, Müslümanlar için bir ibadet ve dua dönemi olarak kabul ediliyor. Diyanet'in takvimine göre, bu önemli dönem ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan 'Üç Aylar'ın başlangıcı belirlendi. Bu dönem, ibadet ve dua için özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Üç Aylar, aynı zamanda Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi önemli geceleri içeriyor ve bu gecelerde yapılan ibadetlerin fazlasıyla kabul edileceğine inanılıyor. Diyanet'in takvimine göre, bu manevi dönemin ne zaman başlayacağı hakkında detaylar da merakla bekleniyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir;
Recep Ayı: 1 Ocak 2025, Çarşamba günü başlayacaktır.
Şaban Ayı: 31 Ocak 2025, Cuma günü başlayacaktır.
Ramazan Ayı: 1 Mart 2025, Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart 2025, Pazar günü sona erecektir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi!

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar, İslam toplumları için önemli bir manevi dönemdir. Bu dönem, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi önemli günleri içerir ve genellikle ibadetlerin artırılması, dua ve tövbe için bir fırsat olarak görülür. Üç aylar, Müslümanlar için ruhsal bir yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Bu süre zarfında, insanlar ibadetlerine daha fazla önem verme, Kur'an okuma, dua etme ve hayır işleme fırsatı bulurlar.

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