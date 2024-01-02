ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!
Üç aylar ne zaman başlıyor 2024 ve Diyanet'e göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Yeni yıla adım attığımız bu günlerde, pek çok kişi Üç Aylar'ın başlangıç tarihini merak ediyor. Diyanet dini günler takvimi araştırılıyor. Peki, Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2024?
Üç aylar hangi tarihte başlıyor 2024 ve dini günler takvimi nedir merak ediliyor. Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merakla beklediği bir dönemdir. Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2024? Detaylar haberimizdedir…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma
- Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe
- Miraç Kandili - 6 Şubat Salı
- Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
- Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
- Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
- RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
- RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
- RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
- Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
- KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
- KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
- KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
- KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
- Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
- Aşure günü – 16 Temmuz Salı
- Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi