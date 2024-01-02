ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

Üç aylar hangi tarihte başlıyor 2024 ve dini günler takvimi nedir merak ediliyor. Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merakla beklediği bir dönemdir. Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2024? Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ