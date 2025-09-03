Üç aylar başlangıç tarihi 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyasında ruhsal hazırlık ve ibadetlerin yoğunlaştığı Üç Aylar, Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu özel dönemin ne zaman başlayacağı, hangi ibadetlere odaklanılacağı ve Ramazan ile olan bağlantısı yoğun şekilde merak edilir. Peki üç aylar ne zaman? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Recep ayı ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Müslümanların manevi takviminde önemli bir yere sahip olan "Üç Aylar ne zaman başlıyor 2025" sorusuna kesin tarih bilgisiyle yanıt verelim:

2025 yılı için Üç Aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla başlamaktadır.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Ara başlığımız olan "Üç aylar başlangıç tarihi ne zaman" ifadesini kişiselleştirerek ele alalım:

Dini takvime göre 2025 yılının Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlamaktadır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir kez daha "Üç aylar ne zaman başlayacak" sorusunu, okuyucunun arama niyetine hitap eden akıcı bir dille aktaralım:

"Üç aylar ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı: 2025 yılında 21 Aralık Pazar günü Recep ayının başlangıcıyla birlikte Üç Aylar resmen başlıyor.

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu önemli dönemde hangi ibadetlere yoğunlaşabileceğinizi, "Üç Aylarda Hangi İbadetler Yapılır?" başlığı altında ayrıntılı analiz edelim:

NÂFİLE NAMAZLAR VE TEHVÎD

Bu dönemde nâfile namazlar, özellikle her gece tehvid namazı—yani gece yarısı veya son üçte birde kılınan sehiv/nafile namaz—önceliklidir.

Bazı geleneklerde "Tehvid namazı" olarak da bilinir ve dua ile birlikte amel defterlerini arındırdığına inanılır.

DUÂ VE ZİKR-İ RABBÂNÎ

Günde yüzlerce kere "Estağfirullah", "El-hamdülillah", "Allahu ekber" gibi zikirlerin tekrarı, bu dönemde önem kazanır.

Özellikle üç ayların başında ve sonunda, yoğun bir şekilde yapılan duâ ve tevbe zikri, kalbin arınmasına vesile olur.

KUR'ÂN-I KERİM TADISI VE HAFIZLIK

Bu aylarda, Kur'ân-ı Kerîm okunması, özellikle her gece belirli ayet veya sureleri tekrarlamakla ruhsal huzur artar.

Bazı toplumlarda, üç aylar döneminde başlanan Kur'ân ezberine devam edilir.

SADAKA, İHVAN VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Sadaka, hayır işleri ve ihtiyaç sahiplerine yardım, bu dönemde mükâfatlı ve faziletli kabul edilir.

Müslümanlar arasında dayanışmanın artırılması adına üç aylarda daha fazla icrâ-i hizmet, dini temellere dayalı toplumsal yardımlaşma yoğunlaşır.

RECEP AYINA ÖZGÜ ÖZEL İBADETLER

"Recep ayı" döneminde mübarek gece kabul edilen Mirac Kandili, bu özel dönemin ruhsal atmosferini artırır.

Bazı tarikâtlerde bu geceye özel dhikr ve dua programları düzenlenir.

RECEP AYI NE ZAMAN?

Spesifik olarak "Recep ayı ne zaman" sorusuna cevap verelim:

2025 yılına özel olarak, Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor.

RECEP AYI BAŞLADI MI?

Okuyucuyu güncel tarih üzerinden bilgilendirmek adına "recep ayı başladı mı" sorusunu ele alalım:

Eğer bugünün tarihi 3 Eylül 2025 ise, Recep ayı henüz başlamamıştır; günümüz itibarıyla Üç Aylar henüz başlamadı.

Fakat zaman ilerlediğinde, 21 Aralık 2025 itibarıyla bu mübarek ay başlamış olacaktır

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sürecin sonunda Ramazan ayının başlangıcı ve süresi de büyük merak konusu.

2026 Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlamakta;

ve aynı şekilde 19 Mart 2026 Perşembe günü sona ermektedir.