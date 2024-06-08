TYT'de alınan puan AYT puanını etkiler mi? TYT puanı AYT'yi etkiliyor mu, ne kadar etkiliyor?

Tyt'de alınan puan AYT puanını etkiler mi? merak ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek. Peki, Tyt'de alınan puan AYT puanını etkiler mi? TYT puanı AYT'yi etkiliyor mu, ne kadar etkiliyor?

TYT'DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

TYT puanı ile tercih yapacak bir aday, AYT sınavına da girip kendini denemek isterse, bu durum TYT puanını etkilemez. Ancak, TYT'den alınan puan, AYT puanını etkiler. AYT'deki testler arasında ise puanlar birbirini etkilemez.

TYTYANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRUYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.